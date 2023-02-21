Иван Михайлович
Место рожденияНижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Михаил
Мать: не указана
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1848
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Афдотья Ивановна
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1853
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Алексеевна
Смерть
Неизвестно