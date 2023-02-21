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Иван Михайлович

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Место рождения

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1821 г.р.

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Михаил

Мать: не указана

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1848

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Афдотья Ивановна

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1853

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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