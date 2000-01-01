Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Афдотья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1853
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно