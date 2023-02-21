Уставчиков Александр Евгеньевич
Место рожденияНижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Уставчиков Евгений Тимофеевич
Мать: Надежда Наумовна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чавачина Мария Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уставчиков Василий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уставчиков Степан Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно