Уставчиков Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Уставчиков Александр Евгеньевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1881
Сын: Уставчиков Иван Васильевич
Мать ребёнка: Уставчикова Мария Андреевна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Сорокоумова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Уставчикова Мария Андреевна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно