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Уставчиков Василий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Уставчиков Александр Евгеньевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1881

Сын: Уставчиков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Уставчикова Мария Андреевна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Сорокоумова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Уставчикова Мария Андреевна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уставчикова Мария Андреевна

Смерть
Неизвестно
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