Сорокоумова (Уставчикова) Александра Васильевна
Место рожденияНижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
24.11.1904
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Сорокоумов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
05.02.1907
Сын: Сорокоумов Никандр Дмитриевич
Отец ребёнка: Сорокоумов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
23.10.1910
Сын: Сорокоумов Евстафий Дмитриевич
Отец ребёнка: Сорокоумов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
02.12.1912
Дочь: Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Сорокоумов Дмитрий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно