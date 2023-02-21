Сорокоумова (Уставчикова) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокоумова (Уставчикова) Александра Васильевна

Место рождения

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Уставчиков Василий Александрович

Мать: Уставчикова Мария Андреевна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
24.11.1904

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Сорокоумов Дмитрий Алексеевич

Новые Березники, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.02.1907

Сын: Сорокоумов Никандр Дмитриевич

Отец ребёнка: Сорокоумов Дмитрий Алексеевич

Новые Березники, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.10.1910

Сын: Сорокоумов Евстафий Дмитриевич

Отец ребёнка: Сорокоумов Дмитрий Алексеевич

Новые Березники, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.12.1912

Дочь: Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Сорокоумов Дмитрий Алексеевич

Новые Березники, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокоумов Дмитрий Алексеевич

Смерть
Неизвестно