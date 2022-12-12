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Сорокоумов Дмитрий Алексеевич

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Место рождения

Новые Березники, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

22.10.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1884

Отец: Сорокоумов Алексей Андреевич

Мать: не указана

Новые Березники, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.11.1904

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Сорокоумова Александра Васильевна

Новые Березники, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.02.1907

Сын: Сорокоумов Никандр Дмитриевич

Мать ребёнка: Сорокоумова Александра Васильевна

Новые Березники, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.10.1910

Сын: Сорокоумов Евстафий Дмитриевич

Мать ребёнка: Сорокоумова Александра Васильевна

Новые Березники, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.12.1912

Дочь: Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Сорокоумова Александра Васильевна

Новые Березники, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокоумова Александра Васильевна

Смерть
Неизвестно
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