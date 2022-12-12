Сорокоумов Дмитрий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения22.10.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1884
Отец: Сорокоумов Алексей Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1904
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Сорокоумова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
05.02.1907
Сын: Сорокоумов Никандр Дмитриевич
Мать ребёнка: Сорокоумова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
23.10.1910
Сын: Сорокоумов Евстафий Дмитриевич
Мать ребёнка: Сорокоумова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
02.12.1912
Дочь: Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: Сорокоумова Александра Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно