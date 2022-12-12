Сорокоумов Алексей Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сорокоумов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1884
Сын: Сорокоумов Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокоумов Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокоумов Иван Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно