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Сорокоумов Алексей Андреевич

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Место рождения

Новые Березники, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сорокоумов Андрей

Мать: не указана

Новые Березники, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.10.1884

Сын: Сорокоумов Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Новые Березники, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокоумов Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокоумов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Новые Березники, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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