Надежда Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Наум
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Каляганова Варвара Евгеньевна
Отец ребёнка: Уставчиков Евгений Тимофеевич
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1855
Сын: Уставчиков Пётр Евгеньевич
Отец ребёнка: Уставчиков Евгений Тимофеевич
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1857
Сын: Уставчиков Иван Евгеньевич
Отец ребёнка: Уставчиков Евгений Тимофеевич
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уставчиков Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Уставчиков Евгений Тимофеевич
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно