Надежда Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда Наумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Наум

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Каляганова Варвара Евгеньевна

Отец ребёнка: Уставчиков Евгений Тимофеевич

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1855

Сын: Уставчиков Пётр Евгеньевич

Отец ребёнка: Уставчиков Евгений Тимофеевич

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1857

Сын: Уставчиков Иван Евгеньевич

Отец ребёнка: Уставчиков Евгений Тимофеевич

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уставчиков Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Уставчиков Евгений Тимофеевич

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уставчиков Евгений Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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