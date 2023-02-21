Уставчиков Пётр Евгеньевич
Место рожденияНижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Уставчиков Евгений Тимофеевич
Мать: Надежда Наумовна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
29.10.1881
Дочь: Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Уставчикова Ксения Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уставчиков Алексей Петрович
Мать ребёнка: Уставчикова Ксения Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно