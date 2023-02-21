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Уставчиков Пётр Евгеньевич

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Место рождения

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Уставчиков Евгений Тимофеевич

Мать: Надежда Наумовна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
29.10.1881

Дочь: Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Уставчикова Ксения Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уставчиков Алексей Петрович

Мать ребёнка: Уставчикова Ксения Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уставчикова Ксения Семёновна

Смерть
Неизвестно
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