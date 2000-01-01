Уставчикова Ксения Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1881
Дочь: Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Уставчиков Пётр Евгеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уставчиков Алексей Петрович
Отец ребёнка: Уставчиков Пётр Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно