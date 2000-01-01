Шинелин Пётр Макарович
Место рожденияНижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Шинелин Макар Иванович
Мать: Прасковья Захаровна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Шарова Анна Петровна
Мать ребёнка: Шинелина Зинаида
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
08.10.1893
Мать ребёнка: Шинелина Зинаида
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шинелина Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Шинелина Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шинелина Зинаида
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шинелина Зинаида
Смерть
Неизвестно