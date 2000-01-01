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Шинелин Пётр Макарович

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Место рождения

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Шинелин Макар Иванович

Мать: Прасковья Захаровна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Шарова Анна Петровна

Мать ребёнка: Шинелина Зинаида

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
08.10.1893

Сын: Шинелин Сергей Петрович

Мать ребёнка: Шинелина Зинаида

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шинелин Семён Петрович

Мать ребёнка: Шинелина Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Шинелина Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шинелин Михаил Петрович

Мать ребёнка: Шинелина Зинаида

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шинелина Зинаида

Смерть
Неизвестно
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