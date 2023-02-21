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Шинелин Макар Иванович

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Место рождения

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Иван

Мать: не указана

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1844

Сын: Шинелин Трофим Макарович

Мать ребёнка: Прасковья Захаровна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1848

Сын: Шинелин Зиновий Макарович

Мать ребёнка: Прасковья Захаровна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Ефросинья Макаровна

Мать ребёнка: Прасковья Захаровна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1855

Сын: Шинелин Пётр Макарович

Мать ребёнка: Прасковья Захаровна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шинелин Александр Макарович

Мать ребёнка: Прасковья Захаровна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Захаровна

Смерть
Неизвестно
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