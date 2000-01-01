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Шинелин Трофим Макарович

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Место рождения

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Шинелин Макар Иванович

Мать: Прасковья Захаровна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
02.07.1881

Дочь: Анна Трофимовна

Мать ребёнка: Шинелина Зиновья Васильевна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Трофимовна

Мать ребёнка: Шинелина Зиновья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шинелина Зиновья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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