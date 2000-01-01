Шинелин Трофим Макарович
Место рожденияНижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Шинелин Макар Иванович
Мать: Прасковья Захаровна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
02.07.1881
Дочь: Анна Трофимовна
Мать ребёнка: Шинелина Зиновья Васильевна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Трофимовна
Мать ребёнка: Шинелина Зиновья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно