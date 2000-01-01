Прасковья Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Захар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Шинелин Макар Иванович
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1848
Сын: Шинелин Зиновий Макарович
Отец ребёнка: Шинелин Макар Иванович
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Ефросинья Макаровна
Отец ребёнка: Шинелин Макар Иванович
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Шинелин Макар Иванович
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шинелин Александр Макарович
Отец ребёнка: Шинелин Макар Иванович
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно