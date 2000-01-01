Прасковья Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрасковья Захаровна

Прасковья Захаровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Захар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Шинелин Трофим Макарович

Отец ребёнка: Шинелин Макар Иванович

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1848

Сын: Шинелин Зиновий Макарович

Отец ребёнка: Шинелин Макар Иванович

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Ефросинья Макаровна

Отец ребёнка: Шинелин Макар Иванович

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1855

Сын: Шинелин Пётр Макарович

Отец ребёнка: Шинелин Макар Иванович

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шинелин Александр Макарович

Отец ребёнка: Шинелин Макар Иванович

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шинелин Макар Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close