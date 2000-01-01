Шинелин Александр Макарович
Место рожденияНижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шинелин Макар Иванович
Мать: Прасковья Захаровна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шинелин Иван Александрович
Мать ребёнка: не указана
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Смерть
Неизвестно