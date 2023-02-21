Шинелин Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШинелин Иван Александрович

Шинелин Иван Александрович

avatar

Место рождения

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шинелин Александр Макарович

Мать: не указана

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
07.01.1896 ст.

Дочь: Хазова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Шинелина Ольга Дмитриевна

Суроватиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Шинелин Иван Иванович

Мать ребёнка: Шинелина Ольга Дмитриевна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
02.10.1912

Сын: Шинелин Александр Иванович

Мать ребёнка: Шинелина Ольга Дмитриевна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
15.02.1935

Сын: Шинелин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Шинелина Прасковья Никоноровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уставчикова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Шинелина Ольга Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шинелина Ольга Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шинелина Прасковья Никоноровна

Смерть
Неизвестно
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close