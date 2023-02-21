Шинелин Иван Александрович
Место рожденияНижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Шинелин Александр Макарович
Мать: не указана
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
07.01.1896 ст.
Дочь: Хазова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Шинелина Ольга Дмитриевна
Суроватиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Шинелина Ольга Дмитриевна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
02.10.1912
Сын: Шинелин Александр Иванович
Мать ребёнка: Шинелина Ольга Дмитриевна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
15.02.1935
Мать ребёнка: Шинелина Прасковья Никоноровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уставчикова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Шинелина Ольга Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха