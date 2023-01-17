Шинелина Ольга Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1896 ст.
Дочь: Хазова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Шинелин Иван Александрович
Суроватиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Шинелин Иван Александрович
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
02.10.1912
Сын: Шинелин Александр Иванович
Отец ребёнка: Шинелин Иван Александрович
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уставчикова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Шинелин Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно