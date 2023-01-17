Шинелина Ольга Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШинелина Ольга Дмитриевна

Шинелина Ольга Дмитриевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1896 ст.

Дочь: Хазова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Шинелин Иван Александрович

Суроватиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Шинелин Иван Иванович

Отец ребёнка: Шинелин Иван Александрович

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
02.10.1912

Сын: Шинелин Александр Иванович

Отец ребёнка: Шинелин Иван Александрович

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уставчикова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Шинелин Иван Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шинелин Иван Александрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close