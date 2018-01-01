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Шинелин Александр Иванович

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Место рождения

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха

Дата рождения

02.10.1912

Дата смерти

24.07.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1912

Отец: Шинелин Иван Александрович

Мать: Шинелина Ольга Дмитриевна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
22.05.1942

Сын: Шинелин Александр Александрович

Мать ребёнка: Шинелина Мария Алексеевна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шинелина Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шабашова Нина Александровна

Мать ребёнка: Шинелина Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шинелина Мария Алексеевна

Смерть
24.07.1944
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