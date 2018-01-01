Шинелин Александр Иванович
Место рожденияНижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Дата рождения02.10.1912
Дата смерти24.07.1944
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1912
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
22.05.1942
Сын: Шинелин Александр Александрович
Мать ребёнка: Шинелина Мария Алексеевна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шинелина Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шабашова Нина Александровна
Мать ребёнка: Шинелина Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.07.1944