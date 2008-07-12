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Шинелин Александр Александрович

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Место рождения

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха

Дата рождения

22.05.1942

Дата смерти

05.03.1979

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

1949 г.р.

Дети

1970 г.р.
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Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1942

Отец: Шинелин Александр Иванович

Мать: Шинелина Мария Алексеевна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
21.12.1970

Сын: Шинелин Николай Александрович

Мать ребёнка: Шинелина Нина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шинелина Нина Павловна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шинелина Нина Павловна

Смерть
05.03.1979
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
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