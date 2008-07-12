Шинелин Александр Александрович
Место рожденияНижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Дата рождения22.05.1942
Дата смерти05.03.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1942
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
21.12.1970
Сын: Шинелин Николай Александрович
Мать ребёнка: Шинелина Нина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шинелина Нина Павловна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шинелина Нина Павловна
Смерть
05.03.1979
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха