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Шинелина Нина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1949

Дата смерти

12.07.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1942 г.р.

Дети

1970 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1970

Сын: Шинелин Николай Александрович

Отец ребёнка: Шинелин Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шинелин Александр Александрович

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шинелин Александр Александрович

Смерть
12.07.2008
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
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