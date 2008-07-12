Шинелина Нина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1949
Дата смерти12.07.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1970
Сын: Шинелин Николай Александрович
Отец ребёнка: Шинелин Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шинелин Александр Александрович
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.07.2008
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха