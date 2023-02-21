Шинелина Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шинелина Мария Алексеевна

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Место рождения

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха

Дата рождения

13.01.1911

Дата смерти

01.03.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
22.05.1942

Сын: Шинелин Александр Александрович

Отец ребёнка: Шинелин Александр Иванович

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шинелин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шабашова Нина Александровна

Отец ребёнка: Шинелин Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шинелин Александр Иванович

Смерть
01.03.1988
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
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