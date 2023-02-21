Шинелина Мария Алексеевна
Место рожденияНижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Дата рождения13.01.1911
Дата смерти01.03.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
22.05.1942
Сын: Шинелин Александр Александрович
Отец ребёнка: Шинелин Александр Иванович
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шинелин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шабашова Нина Александровна
Отец ребёнка: Шинелин Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.03.1988
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха