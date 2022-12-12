Шинелин Иван Иванович
Место рожденияНижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Дата рождения1901
Дата смерти1946
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
28.11.1922
Дочь: Осколкова Таисия Ивановна
Мать ребёнка: Шинелина Хиония Михайловна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Шинелина Хиония Михайловна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
04.10.1927
Мать ребёнка: Шинелина Хиония Михайловна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
14.01.1930
Сын: Шинелин Александр Иванович
Мать ребёнка: Шинелина Хиония Михайловна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
25.06.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шинелина Хиония Михайловна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
04.11.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шинелина Хиония Михайловна
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1946