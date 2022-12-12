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Шинелин Иван Иванович

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Место рождения

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха

Дата рождения

1901

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Шинелин Иван Александрович

Мать: Шинелина Ольга Дмитриевна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
28.11.1922

Дочь: Осколкова Таисия Ивановна

Мать ребёнка: Шинелина Хиония Михайловна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1925

Сын: Шинелин Николай Иванович

Мать ребёнка: Шинелина Хиония Михайловна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
04.10.1927

Сын: Шинелин Виктор Иванович

Мать ребёнка: Шинелина Хиония Михайловна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
14.01.1930

Сын: Шинелин Александр Иванович

Мать ребёнка: Шинелина Хиония Михайловна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
25.06.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шинелина Хиония Михайловна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
04.11.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шинелина Хиония Михайловна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шинелина Хиония Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Кирс, Верхнекамский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1946
Кирс, Верхнекамский муниципальный район, Кировская область
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