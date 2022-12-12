Шинелина (Дубкова) Хиония Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шинелина (Дубкова) Хиония Михайловна

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Место рождения

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха

Дата рождения

08.03.1901

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

1922 г.р.
1925 г.р.
1927 г.р.
1930 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
08.03.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
28.11.1922

Дочь: Осколкова Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Шинелин Иван Иванович

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1925

Сын: Шинелин Николай Иванович

Отец ребёнка: Шинелин Иван Иванович

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
04.10.1927

Сын: Шинелин Виктор Иванович

Отец ребёнка: Шинелин Иван Иванович

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
14.01.1930

Сын: Шинелин Александр Иванович

Отец ребёнка: Шинелин Иван Иванович

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
25.06.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шинелин Иван Иванович

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
04.11.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шинелин Иван Иванович

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шинелин Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Кирс, Верхнекамский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1948
Кирс, Верхнекамский муниципальный район, Кировская область
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