Шинелина (Дубкова) Хиония Михайловна
Место рожденияНижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Дата рождения08.03.1901
Дата смерти1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
28.11.1922
Дочь: Осколкова Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Шинелин Иван Иванович
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Шинелин Иван Иванович
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
04.10.1927
Отец ребёнка: Шинелин Иван Иванович
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
14.01.1930
Сын: Шинелин Александр Иванович
Отец ребёнка: Шинелин Иван Иванович
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
25.06.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шинелин Иван Иванович
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
04.11.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шинелин Иван Иванович
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1948