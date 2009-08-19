Осколкова (Шинелина) Таисия Ивановна
Место рожденияНижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Дата рождения28.11.1922
Дата смерти19.08.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1922
Отец: Шинелин Иван Иванович
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осколков Сергей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.08.2009