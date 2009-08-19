Осколкова (Шинелина) Таисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осколкова (Шинелина) Таисия Ивановна

Место рождения

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха

Дата рождения

28.11.1922

Дата смерти

19.08.2009

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1922

Отец: Шинелин Иван Иванович

Мать: Шинелина Хиония Михайловна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осколков Сергей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Кирс, Верхнекамский муниципальный район, Кировская область
Смерть
19.08.2009
Кирс, Верхнекамский муниципальный район, Кировская область
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