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Шинелин Александр Иванович

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Место рождения

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха

Дата рождения

14.01.1930

Дата смерти

08.10.2009

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1930

Отец: Шинелин Иван Иванович

Мать: Шинелина Хиония Михайловна

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
24.01.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Кирс, Верхнекамский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Кирс, Верхнекамский муниципальный район, Кировская область
Смерть
08.10.2009
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