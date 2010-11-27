Шинелин Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1935
Дата смерти27.11.2010
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шинелина Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шинелин Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Шинелина Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шинелина Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шинелина Нина Ивановна
Смерть
27.11.2010
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха