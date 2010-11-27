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Шинелин Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1935

Дата смерти

27.11.2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

1894 г.р.

Жена

1939 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1935

Отец: Шинелин Иван Александрович

Мать: Шинелина Прасковья Никоноровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шинелина Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шинелин Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Шинелина Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шинелина Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шинелина Нина Ивановна

Смерть
27.11.2010
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
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