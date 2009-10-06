Шинелин Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шинелин Сергей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

1939 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шинелин Алексей Иванович

Мать: Шинелина Нина Ивановна

Рождение ребёнка
22.04.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.09.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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