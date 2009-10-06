Шинелина Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шинелина Нина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1939

Дата смерти

06.10.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1935 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИТ
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Место
Комментарий
Рождение
15.02.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шинелин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шинелин Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Шинелин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шинелин Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шинелин Алексей Иванович

Смерть
06.10.2009
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
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