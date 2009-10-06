Шинелина Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1939
Дата смерти06.10.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шинелин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шинелин Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Шинелин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шинелин Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.10.2009
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха