Шинелина Зиновья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1881
Дочь: Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Шинелин Трофим Макарович
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Трофимовна
Отец ребёнка: Шинелин Трофим Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно