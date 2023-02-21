Шарова (Шинелина) Анна Петровна
Место рожденияНижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Шинелин Пётр Макарович
Мать: Шинелина Зинаида
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
28.10.1901
Муж: Шаров Иван Павлович
Рождение ребёнка
21.06.1903
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Шаров Иван Павлович
Смерть
Неизвестно