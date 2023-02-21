Шарова (Шинелина) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарова (Шинелина) Анна Петровна

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Место рождения

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Шинелин Пётр Макарович

Мать: Шинелина Зинаида

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
28.10.1901

Муж: Шаров Иван Павлович

Рождение ребёнка
21.06.1903

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Шаров Иван Павлович

Смерть
Неизвестно
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