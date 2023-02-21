Шинелина Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шинелина Зинаида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Шарова Анна Петровна

Отец ребёнка: Шинелин Пётр Макарович

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
08.10.1893

Сын: Шинелин Сергей Петрович

Отец ребёнка: Шинелин Пётр Макарович

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шинелин Семён Петрович

Отец ребёнка: Шинелин Пётр Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Шинелин Пётр Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шинелин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Шинелин Пётр Макарович

Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шинелин Пётр Макарович

Смерть
Неизвестно
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