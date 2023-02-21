Шинелина Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Шарова Анна Петровна
Отец ребёнка: Шинелин Пётр Макарович
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
08.10.1893
Отец ребёнка: Шинелин Пётр Макарович
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шинелин Пётр Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Шинелин Пётр Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шинелин Пётр Макарович
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с. Суроватиха
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно