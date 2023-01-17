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Козлов Иван Васильевич

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Место рождения

Большое Притыкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1909

Дата смерти

Около ?.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909

Отец: Козлов Василий Егорович

Мать: Козлова Анна Дорофеевна

Большое Притыкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 16.06.1934

Сын: Козлов Валентин Иванович

Мать ребёнка: Козлова Анфиса Ивановна

Большое Притыкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
20.09.1937

Сын: Козлов Александр Иванович

Мать ребёнка: Козлова Анфиса Ивановна

Большое Притыкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.04.1940

Дочь: Романова Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Козлова Анфиса Ивановна

Большое Притыкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.04.1940

Сын: Брат Близнец Козлов Евгений Иванович

Мать ребёнка: Козлова Анфиса Ивановна

Большое Притыкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Анфиса Ивановна

Смерть
Около ?.03.1942
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
пропал без вести
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