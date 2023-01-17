Козлов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1909
Дата смертиОколо ?.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909
Отец: Козлов Василий Егорович
Мать: Козлова Анна Дорофеевна
Рождение ребёнка
Около 16.06.1934
Мать ребёнка: Козлова Анфиса Ивановна
Рождение ребёнка
20.09.1937
Сын: Козлов Александр Иванович
Мать ребёнка: Козлова Анфиса Ивановна
Рождение ребёнка
03.04.1940
Дочь: Романова Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Козлова Анфиса Ивановна
Рождение ребёнка
03.04.1940
Сын: Брат Близнец Козлов Евгений Иванович
Мать ребёнка: Козлова Анфиса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Анфиса Ивановна
Смерть
Около ?.03.1942
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
пропал без вести