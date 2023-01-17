Козлов Василий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 12.03.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 12.03.1881
Отец: Козлов Егор
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1909
Мать ребёнка: Козлова Анна Дорофеевна
Большое Притыкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 30.08.1916
Сын: Козлов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Козлова Анна Дорофеевна
Рождение ребёнка
Около 26.01.1918
Сын: Козлов Аркадий Васильевич
Мать ребёнка: Козлова Анна Дорофеевна
Рождение ребёнка
Около 12.09.1922
Мать ребёнка: Козлова Анна Дорофеевна
Рождение ребёнка
Около 10.10.1927
Дочь: Оплетаева Зоя Васильевна
Мать ребёнка: Козлова Анна Дорофеевна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Козлов Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Козлова Анна Дорофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Анна Дорофеевна
Смерть
Неизвестно