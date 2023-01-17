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Козлов Василий Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 12.03.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 12.03.1881

Отец: Козлов Егор

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Козлов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Козлова Анна Дорофеевна

Большое Притыкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 30.08.1916

Сын: Козлов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Козлова Анна Дорофеевна

Рождение ребёнка
Около 26.01.1918

Сын: Козлов Аркадий Васильевич

Мать ребёнка: Козлова Анна Дорофеевна

Рождение ребёнка
Около 12.09.1922

Сын: Козлов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Козлова Анна Дорофеевна

Рождение ребёнка
Около 10.10.1927

Дочь: Оплетаева Зоя Васильевна

Мать ребёнка: Козлова Анна Дорофеевна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Козлов Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Козлова Анна Дорофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Анна Дорофеевна

Смерть
Неизвестно
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