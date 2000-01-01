Оплетаева (Козлова ) Зоя Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 10.10.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 10.10.1927
Отец: Козлов Василий Егорович
Мать: Козлова Анна Дорофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Оплетаев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Оплетаев Иван
Смерть
Неизвестно