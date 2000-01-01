Оплетаева (Козлова ) Зоя Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оплетаева (Козлова ) Зоя Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 10.10.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1881 г.р.

Мать

Около 1886 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 10.10.1927

Отец: Козлов Василий Егорович

Мать: Козлова Анна Дорофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Оплетаев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оплетаев Иван

Смерть
Неизвестно
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