Козлова Анна Дорофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.03.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около ?.03.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1909
Отец ребёнка: Козлов Василий Егорович
Большое Притыкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 30.08.1916
Сын: Козлов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Козлов Василий Егорович
Рождение ребёнка
Около 26.01.1918
Сын: Козлов Аркадий Васильевич
Отец ребёнка: Козлов Василий Егорович
Рождение ребёнка
Около 12.09.1922
Отец ребёнка: Козлов Василий Егорович
Рождение ребёнка
Около 10.10.1927
Дочь: Оплетаева Зоя Васильевна
Отец ребёнка: Козлов Василий Егорович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Козлов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Козлов Василий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно