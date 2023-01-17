Козлова Анна Дорофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлова Анна Дорофеевна

Козлова Анна Дорофеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.03.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.03.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Козлов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Козлов Василий Егорович

Большое Притыкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 30.08.1916

Сын: Козлов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Козлов Василий Егорович

Рождение ребёнка
Около 26.01.1918

Сын: Козлов Аркадий Васильевич

Отец ребёнка: Козлов Василий Егорович

Рождение ребёнка
Около 12.09.1922

Сын: Козлов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Козлов Василий Егорович

Рождение ребёнка
Около 10.10.1927

Дочь: Оплетаева Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Козлов Василий Егорович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Козлов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Козлов Василий Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Василий Егорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close