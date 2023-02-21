Козлов Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 12.09.1922

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Отец

Около 1881 г.р.

Мать

Около 1886 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 12.09.1922

Отец: Козлов Василий Егорович

Мать: Козлова Анна Дорофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Валентина

Смерть
1946
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