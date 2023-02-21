Козлов Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 12.09.1922
Дата смерти1946
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 12.09.1922
Отец: Козлов Василий Егорович
Мать: Козлова Анна Дорофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Валентина
Смерть
1946