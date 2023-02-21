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Козлов Анатолий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Отец

Около 1881 г.р.

Мать

Около 1886 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Около 1953 г.р.

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Козлов Василий Егорович

Мать: Козлова Анна Дорофеевна

Рождение ребёнка
Около 1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Елена Андреевна

Рождение ребёнка
08.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Елена Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1953

Сын: Козлов Виктор Анатольевич

Мать ребёнка: Козлова Елена Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Елена Андреевна

Смерть
2008
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