Козлов Анатолий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Козлов Василий Егорович
Мать: Козлова Анна Дорофеевна
Рождение ребёнка
Около 1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова Елена Андреевна
Рождение ребёнка
08.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова Елена Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1953
Сын: Козлов Виктор Анатольевич
Мать ребёнка: Козлова Елена Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Елена Андреевна
Смерть
2008