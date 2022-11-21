Козлова (Торгашинова) Елена Андреевна
Место рождения
Дата рождения09.07.1924
Дата смертиОколо 1996
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1924
Отец: Торгашинов Андрей
Мать: Торгашинова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козлов Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
08.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козлов Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1953
Сын: Козлов Виктор Анатольевич
Отец ребёнка: Козлов Анатолий Васильевич
Смерть
Около 1996