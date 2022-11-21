Козлова (Торгашинова) Елена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлова (Торгашинова) Елена Андреевна

Козлова (Торгашинова) Елена Андреевна

avatar

Место рождения

Агеево, Санчурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

09.07.1924

Дата смерти

Около 1996

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Около 1953 г.р.

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1924

Отец: Торгашинов Андрей

Мать: Торгашинова Анастасия

Агеево, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Анатолий Васильевич

Агеево, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
08.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1953

Сын: Козлов Виктор Анатольевич

Отец ребёнка: Козлов Анатолий Васильевич

Смерть
Около 1996

Мы используем куки для улучшения работы сайта.