Торгашинова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1921
Сын: Торгашинов Илья Андреевич
Отец ребёнка: Торгашинов Андрей
Агеево
Рождение ребёнка
09.07.1924
Дочь: Козлова Елена Андреевна
Отец ребёнка: Торгашинов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Торгашинов Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Торгашинов Андрей
Смерть
Неизвестно