Торгашинова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торгашинова Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Дети

Около 1921 г.р.
1924 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1921

Сын: Торгашинов Илья Андреевич

Отец ребёнка: Торгашинов Андрей

Агеево
Рождение ребёнка
09.07.1924

Дочь: Козлова Елена Андреевна

Отец ребёнка: Торгашинов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Торгашинов Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торгашинов Андрей

Смерть
Неизвестно
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