Торгашинов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1921
Сын: Торгашинов Илья Андреевич
Мать ребёнка: Торгашинова Анастасия
Агеево
Рождение ребёнка
09.07.1924
Дочь: Козлова Елена Андреевна
Мать ребёнка: Торгашинова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Торгашинова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Торгашинова Анастасия
Смерть
Неизвестно