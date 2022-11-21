Козлов Виктор Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Виктор Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1953

Дата смерти

Около 1996

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

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Дети

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ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1953

Отец: Козлов Анатолий Васильевич

Мать: Козлова (Торгашинова) Елена Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 1996

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