Козлова (Разинова) Анфиса Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 07.08.1906
Дата смертиОколо 1991
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.08.1906
Отец: Разинов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 03.06.1934
Отец ребёнка: Козлов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
20.09.1937
Сын: Козлов Александр Иванович
Отец ребёнка: Козлов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
03.04.1940
Сын: Брат Близнец Козлов Евгений Иванович
Отец ребёнка: Козлов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
03.04.1940
Дочь: Романова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Козлов Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1991