Козлова (Разинова) Анфиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Разинова) Анфиса Ивановна

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Место рождения

Левкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 07.08.1906

Дата смерти

Около 1991

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.08.1906

Отец: Разинов Иван Иванович

Мать: Разинова Евдокия Васильевна

Левкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 03.06.1934

Сын: Козлов Валентин Иванович

Отец ребёнка: Козлов Иван Васильевич

Большое Притыкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
20.09.1937

Сын: Козлов Александр Иванович

Отец ребёнка: Козлов Иван Васильевич

Большое Притыкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.04.1940

Сын: Брат Близнец Козлов Евгений Иванович

Отец ребёнка: Козлов Иван Васильевич

Большое Притыкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.04.1940

Дочь: Романова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Козлов Иван Васильевич

Большое Притыкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Иван Васильевич

Смерть
Около 1991
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