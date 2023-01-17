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Разинов Иван Иванович

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Место рождения

Левкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.04.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: ?

Левкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
30.03.1902 ст.

Дочь: Козлова Марья Ивановна

Мать ребёнка: Разинова Евдокия Васильевна

Левкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
28.11.1904

Сын: Разинов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Разинова Евдокия Васильевна

Левкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
28.11.1904

Дочь: Разинова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Разинова Евдокия Васильевна

Левкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 07.08.1906

Дочь: Козлова Анфиса Ивановна

Мать ребёнка: Разинова Евдокия Васильевна

Левкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.07.1909 ст.

Дочь: Серафима Ивановна

Мать ребёнка: Разинова Евдокия Васильевна

Левкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разинова Евдокия Васильевна

Смерть
20.04.1913
Левкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: от излишнего потребления вина | умер в 41 год
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