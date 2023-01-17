Разинов Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.04.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.03.1902 ст.
Дочь: Козлова Марья Ивановна
Мать ребёнка: Разинова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
28.11.1904
Мать ребёнка: Разинова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
28.11.1904
Дочь: Разинова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Разинова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 07.08.1906
Дочь: Козлова Анфиса Ивановна
Мать ребёнка: Разинова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
26.07.1909 ст.
Дочь: Серафима Ивановна
Мать ребёнка: Разинова Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.04.1913
Причина смерти: от излишнего потребления вина | умер в 41 год