Разинова Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1868 ст.
Дата смерти24.10.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1902 ст.
Дочь: Козлова Марья Ивановна
Отец ребёнка: Разинов Иван Иванович
Рождение ребёнка
28.11.1904
Отец ребёнка: Разинов Иван Иванович
Рождение ребёнка
28.11.1904
Дочь: Разинова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Разинов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 07.08.1906
Дочь: Козлова Анфиса Ивановна
Отец ребёнка: Разинов Иван Иванович
Рождение ребёнка
26.07.1909 ст.
Дочь: Серафима Ивановна
Отец ребёнка: Разинов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.10.1918
Причина смерти: от страрости | умерла в 50 лет