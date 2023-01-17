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Разинова Евдокия Васильевна

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Место рождения

Левкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1868 ст.

Дата смерти

24.10.1918

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Левкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
30.03.1902 ст.

Дочь: Козлова Марья Ивановна

Отец ребёнка: Разинов Иван Иванович

Левкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
28.11.1904

Сын: Разинов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Разинов Иван Иванович

Левкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
28.11.1904

Дочь: Разинова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Разинов Иван Иванович

Левкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 07.08.1906

Дочь: Козлова Анфиса Ивановна

Отец ребёнка: Разинов Иван Иванович

Левкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.07.1909 ст.

Дочь: Серафима Ивановна

Отец ребёнка: Разинов Иван Иванович

Левкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разинов Иван Иванович

Смерть
24.10.1918
Левкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: от страрости | умерла в 50 лет
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