город Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл (на 2019) — Familio

Йошкар-Ола

город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Города
8ЦАРЕВОКОКШАЙСК. Уездный.На пр. бер. р. Малой Кокшаги.1592132½187612560Церквей православных 5. Училище уездное. Больница. Почтовая станция. Ярмарка 1. Базары по воскресеньям и пятницам. Мельниц водяных 4.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Марий Эл
11850Йошкар-Олагород респ.подч.56°39'47°53'O-38-132

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола
88701000001г Йошкар-Олагород
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