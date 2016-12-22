Романова (Козлова) Лидия Ивановна
Место рождения
Дата рождения03.04.1940
Дата смерти22.12.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1940
Отец: Козлов Иван Васильевич
Мать: Козлова Анфиса Ивановна
Рождение ребёнка
Около 11.01.1960
Отец ребёнка: Романов Иван Иванович
Рождение ребёнка
25.05.1963
Сын: Романова Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Романов Иван Иванович
Рождение ребёнка
28.11.1966
Дочь: Павлюкович Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Романов Иван Иванович
Рождение ребёнка
27.06.1975
Дочь: Селютина Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Романов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.12.2016
Марий Эл, Йошкар-Ола
Причина смерти: Болезнь