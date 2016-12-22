Романова (Козлова) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Козлова) Лидия Ивановна

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Место рождения

Большое Притыкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

03.04.1940

Дата смерти

22.12.2016

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1940

Отец: Козлов Иван Васильевич

Мать: Козлова Анфиса Ивановна

Большое Притыкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 11.01.1960

Сын: Романов Генушка Иванович

Отец ребёнка: Романов Иван Иванович

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
25.05.1963

Сын: Романова Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Романов Иван Иванович

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
28.11.1966

Дочь: Павлюкович Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Романов Иван Иванович

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
27.06.1975

Дочь: Селютина Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Романов Иван Иванович

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Иван Иванович

Смерть
22.12.2016
Марий Эл, Йошкар-Ола
Причина смерти: Болезнь
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