Романов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения10.02.1936
Дата смерти27.09.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1936
Рождение ребёнка
Около 11.01.1960
Мать ребёнка: Романова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
25.05.1963
Сын: Романова Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Романова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
28.11.1966
Дочь: Павлюкович Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Романова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
27.06.1975
Дочь: Селютина Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Романова Лидия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова Лидия Ивановна
Смерть
27.09.1994
Марий ЭЛ, Йошкар-Ола
Причина смерти: Инсульт