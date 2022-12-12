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Романов Иван Иванович

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Место рождения

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

10.02.1936

Дата смерти

27.09.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1936

Отец: Романов Иван Никандрович

Мать: Романова Марья Арсентьевна

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 11.01.1960

Сын: Романов Генушка Иванович

Мать ребёнка: Романова Лидия Ивановна

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
25.05.1963

Сын: Романова Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Романова Лидия Ивановна

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
28.11.1966

Дочь: Павлюкович Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Романова Лидия Ивановна

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
27.06.1975

Дочь: Селютина Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Романова Лидия Ивановна

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Лидия Ивановна

Смерть
27.09.1994
Марий ЭЛ, Йошкар-Ола
Причина смерти: Инсульт
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