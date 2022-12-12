Романова (Масленникова) Марья Арсентьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиОколо 1979
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Дунаева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Романов Иван Никандрович
Рождение ребёнка
Около 1933
Дочь: Аглая (Агата) Ивановна
Отец ребёнка: Романов Иван Никандрович
Рождение ребёнка
10.02.1936
Отец ребёнка: Романов Иван Никандрович
Рождение ребёнка
08.09.1938
Сын: Романов Александр Иванович
Отец ребёнка: Романов Иван Никандрович
Сухоречье
Рождение ребёнка
Около 1942
Дочь: Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Романов Иван Никандрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1979