Романова (Масленникова) Марья Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Масленникова) Марья Арсентьевна

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Место рождения

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Около 1979

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: Масленников Арсентий Акакиевич

Мать: Масленникова Анна Тимофеевна

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Дунаева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Романов Иван Никандрович

Рождение ребёнка
Около 1933

Дочь: Аглая (Агата) Ивановна

Отец ребёнка: Романов Иван Никандрович

Рождение ребёнка
10.02.1936

Сын: Романов Иван Иванович

Отец ребёнка: Романов Иван Никандрович

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
08.09.1938

Сын: Романов Александр Иванович

Отец ребёнка: Романов Иван Никандрович

Сухоречье
Рождение ребёнка
Около 1942

Дочь: Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Романов Иван Никандрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Иван Никандрович

Смерть
Около 1979
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