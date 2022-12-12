Масленникова Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масленникова Анна Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Масленников Иван Арсентьевич

Отец ребёнка: Масленников Арсентий Акакиевич

Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Ненарокова Любовь Арсентьевна

Отец ребёнка: Масленников Арсентий Акакиевич

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Федосия Арсентьевна

Отец ребёнка: Масленников Арсентий Акакиевич

Рождение ребёнка
14.02.1887

Дочь: Анна Арсентьевна

Отец ребёнка: Масленников Арсентий Акакиевич

Сухоречье
Рождение ребёнка
11.04.1888

Дочь: Александра Арсентьевна

Отец ребёнка: Масленников Арсентий Акакиевич

Сухоречье
Рождение ребёнка
06.01.1893

Дочь: Татьяна Арсентьевна

Отец ребёнка: Масленников Арсентий Акакиевич

Сухоречье
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Романова Марья Арсентьевна

Отец ребёнка: Масленников Арсентий Акакиевич

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулалаева Екатерина Арсентьевна

Отец ребёнка: Масленников Арсентий Акакиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Масленников Арсентий Акакиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масленников Арсентий Акакиевич

Смерть
Неизвестно
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