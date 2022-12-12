Масленникова Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Масленников Иван Арсентьевич
Отец ребёнка: Масленников Арсентий Акакиевич
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Ненарокова Любовь Арсентьевна
Отец ребёнка: Масленников Арсентий Акакиевич
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Федосия Арсентьевна
Отец ребёнка: Масленников Арсентий Акакиевич
Рождение ребёнка
14.02.1887
Дочь: Анна Арсентьевна
Отец ребёнка: Масленников Арсентий Акакиевич
Сухоречье
Рождение ребёнка
11.04.1888
Дочь: Александра Арсентьевна
Отец ребёнка: Масленников Арсентий Акакиевич
Сухоречье
Рождение ребёнка
06.01.1893
Дочь: Татьяна Арсентьевна
Отец ребёнка: Масленников Арсентий Акакиевич
Сухоречье
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Романова Марья Арсентьевна
Отец ребёнка: Масленников Арсентий Акакиевич
Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулалаева Екатерина Арсентьевна
Отец ребёнка: Масленников Арсентий Акакиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Масленников Арсентий Акакиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно