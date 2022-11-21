Кулалаева (Масленникова) Екатерина Арсентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Рождение
Около 1878 ст.
Бракосочетание
31.01.1903 ст.
по жениху: Царевосанчурский мещанин Дмитрий Трофимович Швецов
Рождение ребёнка
15.02.1905
Дочь: (Кулалаева) Антонина Павловна
Отец ребёнка: Кулалаев Павел Платонович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Пудикова (Кулалаева) Зинаида Павловна
Отец ребёнка: Кулалаев Павел Платонович
Рождение ребёнка
13.05.1911 ст.
Отец ребёнка: Кулалаев Павел Платонович
Рождение ребёнка
30.12.1913 ст.
Дочь: (Кулалаева) Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Кулалаев Павел Платонович
Смерть
Неизвестно