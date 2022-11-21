Кулалаева (Масленникова) Екатерина Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулалаева (Масленникова) Екатерина Арсентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878 ст.

Отец: Масленников Арсентий Акакиевич

Мать: Масленникова Анна Тимофеевна

Бракосочетание
31.01.1903 ст.

Муж: Кулалаев Павел Платонович

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
по жениху: Царевосанчурский мещанин Дмитрий Трофимович Швецов
Рождение ребёнка
15.02.1905

Дочь: (Кулалаева) Антонина Павловна

Отец ребёнка: Кулалаев Павел Платонович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Пудикова (Кулалаева) Зинаида Павловна

Отец ребёнка: Кулалаев Павел Платонович

Рождение ребёнка
13.05.1911 ст.

Сын: Кулалаев Сергей Павлович

Отец ребёнка: Кулалаев Павел Платонович

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
30.12.1913 ст.

Дочь: (Кулалаева) Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Кулалаев Павел Платонович

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно

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